Йоахим Лев: "Поведение Дембеле? Это абсурд"

Главный тренер сборной Германии осудил поведение нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. Француз бойкотирует тренировки, вынуждая клуб продать его в "Барселону".

– Я осуждаю поведение, когда игрок, находясь на контракте, объявляет забастовку и требует сменить клуб, – цитирует Le Figaro Лева. – Это абсурд. Контракты сейчас ничего не стоят.