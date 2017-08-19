Йоахим Лев: "Поведение Дембеле? Это абсурд"

Главный тренер сборной Германии осудил поведение нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. Француз бойкотирует тренировки, вынуждая клуб продать его в "Барселону".
– Я осуждаю поведение, когда игрок, находясь на контракте, объявляет забастовку и требует сменить клуб, – цитирует Le Figaro Лева. – Это абсурд. Контракты сейчас ничего не стоят.
баламошка
Надо УЕФЕ устроить показательную порку и сослать его на галеры.
14:49
ValeraK
Дембель может себе позволить бойкот - он свое отслужил.
14:45