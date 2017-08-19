14:36 | Футбол — Германия

Йоахим Лев: "Поведение Дембеле? Это абсурд"

2

Главный тренер сборной Германии осудил поведение нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. Француз бойкотирует тренировки, вынуждая клуб продать его в "Барселону".

– Я осуждаю поведение, когда игрок, находясь на контракте, объявляет забастовку и требует сменить клуб, – цитирует Le Figaro Лева. – Это абсурд. Контракты сейчас ничего не стоят.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Надо УЕФЕ устроить показательную порку и сослать его на галеры.

14:49

ValeraK

Дембель может себе позволить бойкот - он свое отслужил.

14:45