Йоахим Лев - об уходе Езила из сборной: "Он не сообщил мне о своем решении"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал журналистам, что пытался связаться с полузащитником "Арсенала" Месутом Езилом в течении двух недель, но безуспешно. Также немец добавил, что футболист даже не сообщил ему о своем решении – с Левом связывался агент игрока.

– Я пытался связаться с Езилом в течении двух недель, но он перекрыл все пути, – приводит журналист Deutsche Welle слова Лева. – Его агент сообщил мне об уходе. Сам Езил мне не звонил. Его обвинения преувеличены, говоря о расизме. В нашей команде никогда не было ни одной попытки проявления расизма или чего-либо подобного.

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014. После ЧМ-2018 в России он заявил, что завершает выступления за национальную команду. По его словам, он сталкивался с проявлениями расизма из-за своего турецкого происхождения.