09:12 | ФУТБОЛ — Германия

Йоахим Лев не намерен работать в немецких клубах

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подчеркнул, что не рассматривает возможность продолжения карьеры в одном из клубов внутреннего первенства страны. По его словам, это связано с отношением руководства к тренерам. Напомним, 56-летний специалист возглавляет национальную команду с 2006 года.

- Я не собираюсь работать в чемпионате Германии, - приводит Sport1.de слова Лева. - Мне не нравится, как команды меняют тренеров. Понимаю, что руководство имеет на это право, но для меня важно, чтобы смена специалиста проходила честно и корректно. Но зачастую специалисты попадают в сложное положение и долгое время находятся под давлением.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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higagy

Эээ, а где, собственно, по-другому?

09:34

баламошка

Впадлу ему с немчурой работать. Молодец.

09:24

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