Йоахим Лев: "Лам - один из лучших футболистов всех времен, надеюсь, он останется в немецком футболе"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил надежду, что капитан "Баварии" Филипп Лам после завершения карьеры все же останется в немецком футболе. Он также назвал защитника одним из лучших игроков всех времен.

Матч 34-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) стал для 33-летнего немца последним в профессиональном футболе. Он будет включен в Зал славы мюнхенского клуба.

– Филипп – один из лучших футболистов всех времен, – цитирует пресс-служба "Баварии" Лева. – На протяжении многих лет он играл на высочайшем уровне как в клубе, так и в национальной сборной. Я всегда был очень рад с ним работать и говорить с ним о футболе.

У Филиппа кроме футбола есть еще много других интересов, которым теперь он сможет посвятить свое время. Прежде всего, у него будет больше времени для своей семьи. Я желаю ему всего наилучшего и очень надеюсь, что он все же останется в немецком футболе, в какой роли, уже не так важно.