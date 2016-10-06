Йоахим Лев: "Кастро вновь играет на самом высоком уровне"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро является претендентом на вызов в национальную команду. Ранее главный тренер "шмелей" Томас Тухель раскритиковал наставника немцев за то, что 29-летний хавбек не был приглашен на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Чехии и Северной Ирландии.

- Кастро вновь в центре внимания, - цитирует RND Лева. - Он не был претендентом на попадание в сборную Германии в течение некоторого времени, так как казалось, что остановился в своем развитии, но теперь он вновь играет на самом высоком уровне. Кастро всегда идет в нападение и часто имеет решающее значение в завершении атак. Но конкуренция в средней линии сборной Германии огромна.