07:48 | ФУТБОЛ — Германия

Йоахим Лев: "Имя нового капитана узнаете в четверг"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подтвердил, что 31 августа в матче с Финляндией Бастиан Швайнштайгер выйдет с капитанской повязкой. По словам Лева, он хочет обсудить кандидатуру нового капитана с командой, а затем объявить его имя. Напомним, что Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в сборной.

 - Я объявлю имя нового капитана в четверг, после матча с Финляндией, - цитирует Goal Лева. - Хочу обсудить этот вопрос с командой. В среду Швайнштайгер будет капитаном команды. Для меня этот вопрос не настолько важен, у нас есть сразу несколько игроков, которых можно назвать лидерами сборной.

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