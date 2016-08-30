Йоахим Лев: "Имя нового капитана узнаете в четверг"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подтвердил, что 31 августа в матче с Финляндией Бастиан Швайнштайгер выйдет с капитанской повязкой. По словам Лева, он хочет обсудить кандидатуру нового капитана с командой, а затем объявить его имя. Напомним, что Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в сборной.

- Я объявлю имя нового капитана в четверг, после матча с Финляндией, - цитирует Goal Лева. - Хочу обсудить этот вопрос с командой. В среду Швайнштайгер будет капитаном команды. Для меня этот вопрос не настолько важен, у нас есть сразу несколько игроков, которых можно назвать лидерами сборной.