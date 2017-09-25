Ярмоленко признан лучшим новичком чемпионата Германии и лучшим игроком стартовых туров сезона

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком стартовых туров чемпионата Германии по итогам опроса, проведенного немецким изданием Bild. За 27-летнего игрока проголосовал 21 процент болельщиков. На втором месте расположился нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (14 процентов), на третьем – форвард "Хоффенхайма" Марк Ут (14 процентов).

Ярмоленко также был признан лучшим новичком бундеслиги, набрав 45 процентов голосов.

Украинец в пяти матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал одну результативную передачу.