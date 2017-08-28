Ярмоленко подписал четырехлетний контракт с дортмундской "Боруссией"

Нападающий Андрей Ярмоленко, ранее выступавший за киевское "Динамо", подписал четырехлетний контракт с дортмундской "Боруссией", информирует официальный сайт немецкого клуба. Форвард будет выступать под 9-м номером.

Ранее сообщалось, что "шмели" заплатят за переход 27-летнего украинца 25 миллионов евро. В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Украины пять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.