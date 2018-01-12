20:10 12 января | Футбол — Германия

"Ярмола – король Украины". Обамеянга поразили кроссовки украинца. Видео

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг на своей странцие в Инстаграме опубликовал видеозапись на которой запечатлен его одноклубник Андрей Ярмоленко. Форвард был поражен кроссовками 28-летнего украинца.

"Ай-яй-яй! Ярмола, Ярмола, "Дольче Габана". Король Украины", – сказал Обамеянг.

Напомним, что Ярмоленко пополнил состав шмелей в 2017 году, перейдя из киевского "Динамо". В текущем сезоне за "Боруссию" он провел 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и три раза ассистировал партнерам по команде.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Alex.S

ГабОна, а не ГабАна.)

20:58 12 января

баламошка

Черевички гетмана Ярмолы.

20:18 12 января