Якин - конкурент Виллаш-Боаша за должность главного тренера "Вольфсбурга"

Новым главным тренером "Вольфсбурга" может стать бывший наставник "Спартака" Мурат Якин, сообщает Bild. Кандидатура 42-летнего швейцарца рассматривается руководством клуба наряду с бывшим главным тренером "Зенита" Андре Виллаш-Боашем.
По словам самого Якина, ему было бы интересно принять новый вызов в карьере, но об интересе со стороны "Вольфсбурга" он ничего не слышал. Напомним, что немецкий клуб после семи туров бундеслиги занимает 14-е место в турнирной таблице.
Москвич1985
если это не утка, то непонятно, чем это Якин мог заинтересовать боссов Вольфсбурга? Ладно, Виллаш-Боаш, у него хотя бы есть выигранные трофеи и титулы за последнее время, но Якин...
18:54
shpasic
ЯКИН - КОНКУРЕНТ ВИЛЛАШ-БОАШ
18:11
Очень плохой мальчик
Никакого режиссера Якина у нас нет!©
17:58
lordblack
Опа, мясной против немытыша, интрига.
17:49