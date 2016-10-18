17:28 | ФУТБОЛ — Германия

Якин - конкурент Виллаш-Боаша за должность главного тренера "Вольфсбурга"

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Новым главным тренером "Вольфсбурга" может стать бывший наставник "Спартака" Мурат Якин, сообщает Bild. Кандидатура 42-летнего швейцарца рассматривается руководством клуба наряду с бывшим главным тренером "Зенита" Андре Виллаш-Боашем.

По словам самого Якина, ему было бы интересно принять новый вызов в карьере, но об интересе со стороны "Вольфсбурга" он ничего не слышал. Напомним, что немецкий клуб после семи туров бундеслиги занимает 14-е место в турнирной таблице.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Москвич1985

если это не утка, то непонятно, чем это Якин мог заинтересовать боссов Вольфсбурга? Ладно, Виллаш-Боаш, у него хотя бы есть выигранные трофеи и титулы за последнее время, но Якин...

18:54

shpasic

ЯКИН - КОНКУРЕНТ ВИЛЛАШ-БОАШ

18:11

Очень плохой мальчик

Никакого режиссера Якина у нас нет!©

17:58

lordblack

Опа, мясной против немытыша, интрига.

17:49

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