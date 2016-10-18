Якин - конкурент Виллаш-Боаша за должность главного тренера "Вольфсбурга"

Новым главным тренером "Вольфсбурга" может стать бывший наставник "Спартака" Мурат Якин, сообщает Bild. Кандидатура 42-летнего швейцарца рассматривается руководством клуба наряду с бывшим главным тренером "Зенита" Андре Виллаш-Боашем.

По словам самого Якина, ему было бы интересно принять новый вызов в карьере, но об интересе со стороны "Вольфсбурга" он ничего не слышал. Напомним, что немецкий клуб после семи туров бундеслиги занимает 14-е место в турнирной таблице.