"Я - боец!" Ковач - о своем будущем в "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" заявил, что будет бороться за победу. Ранее СМИ сообщали о том, что 47-летний специалист может быть уволен в случае поражения от португальского клуба.

- Те, кто знают меня, понимают, что я являюсь бойцом. Вся моя жизнь заключалась в том, чтобы заявлять о себе, - приводит слова Ковача Sky Sports. - Слова "белый флаг" нет в моем словаре. Я всегда буду сражаться.

Критика присутствует, если вы не оправдываете ожиданий. Завтра нам нужен игровой прогресс и победа. Мы надеемся, что и в чемпионате Германии дела будут налаживаться.

"Бавария" занимает 5-е место в бундеслиге, имея в активе 21 очко после 12 туров. Мюнхенский клуб отстает от лидирующей "Боруссии" на 9 баллов.

В Лиге чемпионов "Бавария" занимает 1-е место в группе E, имея в активе 10 очков после четырех туров.

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