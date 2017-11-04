Вратарь "Майнца" сделал пас "невидимым" мячом. Видео

В курьезную ситуацию попал вратарь "Майнца" Робин Центнер в матче 11-го тура чемпионата Германии с менхенгладбахской "Боруссией". Получив мяч перед своими воротами от партнера по команде, он подождал, когда на него бросится кто-то из соперников. Но отвлекся и не заметил, как мяч покатился ему за спину к воротам. Махнув по несуществующему мячу, Центнер спохватился и сумел сориентироваться, не дав противнику забить.

"Боруссия" в своем официальном Твиттере успела пошутить по поводу незадачливого голкипера.