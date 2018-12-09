Вратарь "Аугсбурга" откусил часть языка во время игры с "Байером"

Голкипер "Аугсбурга" Андреас Луте прикусил язык во время матча 14-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:1), информирует Bild.

Однако игрок сумел отыграть игру до конца. Луте травмировал язык после удара в голову коленом от нападающего "Байера" Кевина Фолланда.

- Кровь не переставала идти, я все время ее выплевывал, - приводит Bild слова Луте. - Меня теперь это немного беспокоит. Сильно болит шея. У меня такое чувство, будто я попал в аварию.

Отметим, что голкипер начал встречу со сломанным пальцем.

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