Впервые за 7 лет все команды бундеслиги забили в туре как минимум по голу

В 3-м туре чемпионата Германии каждая из 18 команда забила как минимум один мяч в ворота соперника. Такое произошло впервые с сезона-2011/12. Тогда все клубы забивали в 12-м туре.

Средняя результативность девяти матчей составила 3,8 гола.