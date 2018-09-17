06:45 | Футбол — Германия

Впервые за 7 лет все команды бундеслиги забили в туре как минимум по голу

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В 3-м туре чемпионата Германии каждая из 18 команда забила как минимум один мяч в ворота соперника. Такое произошло впервые с сезона-2011/12. Тогда все клубы забивали в 12-м туре.

Средняя результативность девяти матчей составила 3,8 гола.

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