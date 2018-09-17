Впервые за 7 лет все команды бундеслиги забили в туре как минимум по голу

В 3-м туре чемпионата Германии каждая из 18 команда забила как минимум один мяч в ворота соперника. Такое произошло впервые с сезона-2011/12. Тогда все клубы забивали в 12-м туре.
Средняя результативность девяти матчей составила 3,8 гола.
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Дмитрий Полоз (Рубин)
|6
|3
|5
|Бьорн Сигурдарсон (Ростов)
|6
|3
|6
|Алексей Ионов (Ростов)
|6
|3
|7
|Вандерсон Масиэл (Краснодар)
|7
|3
|8
|Артем Дзюба (Зенит)
|7
|3
|9
|Андрей Козлов (Оренбург)
|7
|3
|10
|Магомед-Шапи Сулейманов (Краснодар)
|3
|2
5 (голы)
Эден Азар
(Челси)
4 (голы)
Ромелу Лукаку
(Манчестер Юнайтед)
4 (голы)
Садио Мане
(Ливерпуль)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Александр Митрович (Фулхэм)
|5
|4
|5
|Ришарлисон (Эвертон)
|3
|3
|6
|Вильфрид Заа (Кристал Пэлас)
|4
|3
|7
|Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
|4
|3
|8
|Гленн Маррей (Брайтон & Хоув)
|4
|3
|9
|Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
|5
|3
|10
|Родригес Моура Лукас (Тоттенхэм Хотспур)
|5
|3
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Родригес Анхель (Хетафе)
|4
|3
|5
|Гарет Бэйл (Реал)
|4
|3
|6
|Алекс Гальяр (Уэска)
|4
|3
|7
|Усман Дембеле (Барселона)
|4
|3
|8
|Марти Сальвадор Рохер (Леванте)
|4
|3
|9
|Хосе Луис Моралес (Леванте)
|4
|3
|10
|Луис Суарес (Барселона)
|4
|3
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Жан-Кевин Огюстен (РБ Лейпциг)
|2
|2
|5
|Энтони Уджа (Майнц)
|2
|2
|6
|Тимо Вернер (РБ Лейпциг)
|3
|2
|7
|Марио Гомес (Штутгарт)
|3
|2
|8
|Жером Гондорф (Фрайбург)
|3
|2
|9
|Томас Мюллер (Бавария)
|3
|2
|10
|Арьен Роббен (Бавария)
|3
|2
4 (голы)
Грегуар Дефрель
(Сампдория)
4 (голы)
Кшиштоф Пентек
(Дженоа)
3 (голы)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Родриго де Пауль (Удинезе)
|4
|3
|5
|Алехандро Дарио Гомес (Аталанта)
|2
|2
|6
|Эмилиано Ариэль Ригони (Аталанта)
|2
|2
|7
|Фабио Квальярелла (Сампдория)
|3
|2
|8
|Хума Бабакар (Сассуоло)
|4
|2
|9
|Петр Зелиньски (Наполи)
|4
|2
|10
|Лоренцо Инсинье (Наполи)
|4
|2
В 3-м туре чемпионата Германии каждая из 18 команда забила как минимум один мяч в ворота соперника. Такое произошло впервые с сезона-2011/12. Тогда все клубы забивали в 12-м туре.
Средняя результативность девяти матчей составила 3,8 гола.