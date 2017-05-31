Восстановление Ройса от травмы займет от 4 до 8 месяцев

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс пропустит от 4 до 8 месяцев из-за травмы, полученной в финале Кубка Германии против "Айнтрахта" (2:1), сообщает Bild. Все зависит от тактики лечения, которая будет выбрана врачами игрока. Сейчас футболист находится в Мюнене, где консультируется с доктором, специализирующимся на травмах колен.

Напомним, у форварда диагностирован частичный разрыв задней крестообразной связки правого колена. В этом сезоне Ройс провел 24 матча в клубных турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.