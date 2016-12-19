Волльшайд отстранен от тренировок с "Вольфсбургом"

Защитник "Стоук Сити" Филипп Волльшайд, выступающий на правах аренды за "Вольфсбург" отстранен от тренировок в общей группе "волков", утверждает Sky Sports. Игрок занимается по индивидуальной программе. Такое решение принял главный тренер немецкого клуба Валерьен Исмаэль, который был недоволен критикой со стороны футболиста.

27-летний защитник провел за "Вольфсбург" три матча во всех турнирах. В арендном соглашении прописан пункт, согласно которому "волки" будут обязаны выкупить Волльшайда за 5 миллионов евро, если за сезон он проведет более половины встреч от общего количества игр.