"Вольфсбург" выиграл у "Хольштайна" первый матч за место в бундеслиге

"Вольфсбург" победил "Хольштайн" в домашнем матче за право выступления в первой бундеслиге - 3:1. Ответная игра состоится 21 мая. Отметим, что в составе гостей на поле не появилось ни одного легионера.
"Хольштайн" ни разу не играл в первой бундеслиге после ее учреждения в 1963 году.
Чемпионат Германии
Бундеслига
Плей-офф
Первый матч
"Вольфсбург" - "Хольштайн" - 3:1 (2:1)
Голы: Ориги, 13 (1:0). Шиндлер, 34 (1:1). Брекало, 40 (2:1). Юнус Малли, 56 (3:1).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Юнус Малли (Камачо, 86), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 81), Брекало, Ориги (Димата, 90+1).
"Хольштайн": Кронхольм, Ван ден Берг, Херрманн, Шмидт, Кинсомби, Кцихос, Пайц (Мюлинг, 61), Дрекслер, Леверенц (Зейдель, 61), Дукш, Шиндлер.
Судья: Айтекин.
17 мая. Вольфсбург. Стадион "Volkswagen Arena".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/