"Вольфсбург" выиграл у "Хольштайна" первый матч за место в бундеслиге

"Вольфсбург" победил "Хольштайн" в домашнем матче за право выступления в первой бундеслиге - 3:1. Ответная игра состоится 21 мая. Отметим, что в составе гостей на поле не появилось ни одного легионера.

"Хольштайн" ни разу не играл в первой бундеслиге после ее учреждения в 1963 году.

Чемпионат Германии

Бундеслига

Плей-офф

Первый матч

"Вольфсбург" - "Хольштайн" - 3:1 (2:1)

Голы: Ориги, 13 (1:0). Шиндлер, 34 (1:1). Брекало, 40 (2:1). Юнус Малли, 56 (3:1).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Юнус Малли (Камачо, 86), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 81), Брекало, Ориги (Димата, 90+1).

"Хольштайн": Кронхольм, Ван ден Берг, Херрманн, Шмидт, Кинсомби, Кцихос, Пайц (Мюлинг, 61), Дрекслер, Леверенц (Зейдель, 61), Дукш, Шиндлер.

Судья: Айтекин.

17 мая. Вольфсбург. Стадион "Volkswagen Arena".