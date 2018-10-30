"Вольфсбург" выбил "Ганновер" из Кубка Германии

"Вольфсбург" выиграл у "Ганновера" в 1/16 финала Кубка Германии - 2:0. В других встречах "Падерборн" разгромил "Хеми Лейпциг", а дюссельдорфская "Фортуна" - "Ульм". Наконец "Герта" одолела "Дармштадт".

Кубок Германии

1/16 финала

"Хеми Лейпциг" - "Падерборн" - 0:3 (0:2)

Голы: Гей, 18 (0:1). Хюнемайер, 28 (0:2). Гей, 60 (0:3).

Удаление: Вендт (Х), 55.

"Ульм" - "Фортуна" Д - 1:5 (1:4)

Голы: Морина, 1 (1:0). Дукш, 15 (1:1). Хеннингс, 33 (1:2). Лукебакио, 37 (1:3). Лукебакио, 43 (1:4). Дукш, 70 (1:5).

"Ганновер" - "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Мехмеди, 20 (0:1). Вегхорст, 90+3 (0:2).

"Дармштадт" - "Герта" - 0:2 (0:0)

Голы: Ибишевич, 64 (0:1). Миттельштедт, 88 (0:2).