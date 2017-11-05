"Вольфсбург" в седьмой раз подряд сыграл вничью, поделив очки с "Гертой"

"Вольфсбург" дома сыграл вничью с "Гертой" в матче 11-го тура чемпионата Германии. Для хозяев эта ничья стала седьмой подряд в бундеслиге. Гости, в свою очередь, продлили серию без поражений до трех игр (1 победа и 2 ничьих).

Отметим, что в составе "волков" на 20-й минуте матча пенальти не смог реализовать Марио Гомес. Гости к 83-й минуте уступали в счете 2:3, но ушли от поражения благодаря голу Дави Зельке.

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Бундеслига

11-й тур

"Вольфсбург" - "Герта" - 3:3 (2:1)

Голы: Ибишевич, 1 (0:1). Юнус Малли, 41 (1:1). Гомес, 44 (2:1). Рекик, 53 (2:2). Ориги, 60 (3:2). Зельке, 83 (3:3).

Нереализованный пенальти: Гомес, 20 (мимо)

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брукс, Кнохе, Тиссеран, Гилавоги, Дидави, Юнус Малли, Арнольд, Гомес, Ориги (Блащиковски, 83).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик (Эссвайн, 55), Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк (Майер, 28), Шельбред, Лазаро, Ибишевич, Калу (Зельке, 67).

Предупреждения: Шельбред, 20. Тиссеран, 90+1.

Судья: Кампка.

5 ноября. Вольфсбург. Стадион Volkswagen Arena.