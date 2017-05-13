"Вольфсбург" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией", матч прерывался из-за града

"Вольфсбург" на своем поле разделил очки с "Боруссией" из Менхенгладбаха (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Германии. Очередной гол записал на свой счет нападающий "волков" Марио Гомес – этот мяч стал 16-м забитым им в этом сезоне.

"Вольфсбург" остался на 15-м месте. Его отрыв от идущего в зоне вылета "Гамбурга" составляет два очка. Отметим, что в заключительном туре командам предстоит очная встреча.

Отметим, что встреча прерывалась примерно на 20 минут из-за града. Но после паузы судья разрешил командам завершить игру.

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33-й тур

"Вольфсбург" – "Боруссия" М – 1:1 (0:1)

Голы: Вестергорд, 24 (0:1). Гомес, 58 (1:1).

"Вольфсбург": Кастелс, Юнг, Кнохе, Хорн, Луиз Густаву, Гилавоги, Дидави (Юнус Малли, 59), Арнольд, Базур, Гомес, Нтеп Мадиба (Осимен, 59).

"Боруссия": Зоммер, Вестергорд, Шульц, Кристенсен, Эльведи (Штробль, 75), Траоре (Раффаэл, 71), Крамер, Хофманн (Джонсон, 66), Дахуд, Штиндль, Хан.

Предупреждения: Базур, 45. Хорн, 49. Шульц, 53. Осимен, 89.

Судья: Дингерт.

13 мая. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген Арена".