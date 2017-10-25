"Вольфсбург", "Штутгарт" и "Нюрнберг" вышли в 1/8 финала Кубка Германии

Состоялись матчи 1/16 Кубка Германии. "Вольфсбург" победил "Ганновер" со счетом 1:0. "Штутгарт" обыграл "Кайзерслаутерн" – 3:1. "Нюрнберг" взял верх над "Оснабрюком" – 3:2.
Кубок Германии
1/16 финала
"Вольфсбург" – "Ганновер" – 1:0 (0:0)
Гол: Удуокхай, 49 (1:0).
"Кайзерслаутерн" – "Штутгарт" – 1:3 (1:1)
Голы: Спалвис, 6 (1:0). Гинчек, 21 – с пенальти (1:1). Аколо, 66 (1:2). Теродде, 71 (1:3).
"Оснабрюк" – "Нюрнберг" – 2:3 (1:1)
Голы: Альварес, 4 – с пенальти (1:0). Исхак, 38 (1:1). Лайбольд, 50 (1:2). Гросс, 63 (2:2). Валентини, 72 (2:3).
Удаление: Цорба (Оснабрюк), 76.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2017-2018/playoff/