13:27 | Футбол — Германия

"Вольфсбург" предложил Заммеру должность советника руководства клуба


"Вольфсбург" предложил бывшему спортивному директору "Баварии" Маттиасу Заммеру должность советника руководства "волков", сообщает Kicker. По информации источника, руководство немецкой команды активно ищет новых сотрудников в управление клуба.

Ранее "Вольфсбург" уже предлагал Заммеру пост спортивного директора, однако тот отклонил предложение.

Напомним, Заммер покинул клуб "Баварию" в 2016 году. Причиной ухода послужила госпитализация в связи с нарушением кровообращения в головном мозге. В настоящее время он выступает в качестве эксперта на Eurosport.

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