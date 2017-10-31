"Вольфсбург" предложил Заммеру должность советника руководства клуба

"Вольфсбург" предложил бывшему спортивному директору "Баварии" Маттиасу Заммеру должность советника руководства "волков", сообщает Kicker. По информации источника, руководство немецкой команды активно ищет новых сотрудников в управление клуба.

Ранее "Вольфсбург" уже предлагал Заммеру пост спортивного директора, однако тот отклонил предложение.

Напомним, Заммер покинул клуб "Баварию" в 2016 году. Причиной ухода послужила госпитализация в связи с нарушением кровообращения в головном мозге. В настоящее время он выступает в качестве эксперта на Eurosport.