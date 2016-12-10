11:44 | ФУТБОЛ — Германия

"Вольфсбург" подтвердил готовность продать Дракслера

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Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс подтвердил готовность клуба вести переговоры по продаже полузащитника Юлиана Дракслера, который не попал в заявку на предстоящий матч чемпионата Германии с "Баварией". 23-летний немец не раз намекал, что хочет уйти, но клуб отказывался даже допускать эту мысль, однако эффективность игры Дракслера снизилась, и болельщики стали его освистывать.

– Дракслер тяжело это переживает, – цитирует Bild Аллофса. – К сожалению, все сложилось не так, как мы ожидали. Если получим предложение по Дракслеру, то оценим его. Сейчас обстоятельства сложны.

Сумма отступных за Дракслера должна составить 35 миллионов евро. Интерес к нему проявляли "ПСЖ", "Ювентус" и "Арсенал".

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Материалы REN-TV

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