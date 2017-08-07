"Вольфсбург" подписал контракт с экс-защитником сборной Голландии

Защитник "Аугсбурга" Паул Ферхаг перешел в "Вольфсбург", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на два года. По неофициальной информации, 33-летний футболист обошелся "волкам" в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что Ферхаг является бронзовым призером чемпионата мира-2014 в Бразилии в составе сборной Голландии. В составе "Аугсбурга" он провел семь сезонов, за время которых он сыграл 224 матча и забил 22 мяча. В прошлом сезоне на его счету три гола и две передачи в 31 матче чемпионата Германии.