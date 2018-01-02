"Вольфсбург" поборется с "Шальке" за Пьяцу

"Вольфсбург" повторил предложение "Шальке" по аренде нападающего "Ювентуса" Марко Пьяцы, сообщает Football Italia. Ранее сообщалось, что боссы клубов из Гельзенкирхена и Турина согласовали все условия сделки. Ожидалось, что официально будет объявлено в ближайшие два дня.

Теперь хорватскому форварду предстоит выбирать между "горняками" и "волками", которые также предложили "Ювентусу" 1,5 миллиона евро (1 миллион за оформление сделки, 500 тысяч - бонус по итогам выступления. - Прим. "СЭ") за полугодовую аренду 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что хорватский форвард может продолжить карьеру в "Зените". Агент игрока Марко Налетилич опроверг слухи о возможном переходе его клиента в российский клуб.

Напомним, Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 21 матче, забив 3 мяча и получив 1 желтую карточку.