"Вольфсбург" победил "Айнтрахт" и остался в бундеслиге

"Вольфсбург" обыграл "Айнтрахт" (1:0) во втором стыковом матче за право остаться в бундеслиге. Единственный мяч в этой встрече забил защитник Виейринья. Отметим, что для футболиста это первый гол в сезоне.

На 82-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Максимилиан Зауэр. Напомним, что первый матч также завершился победой "волков" со счетом 1:0. В той встрече голом отметился Марио Гомес.

Переходные матчи

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" – 0:1 (0:0)

Гол: Виейринья, 49 (0:1).

"Айнтрахт": Фейзич, Декарли, Райхель, Вальсвик, Зауэр, Омладич, Хохшайдт (Эрнандес, 58), Боланд, Шонфельд, Хелифи, Нюман.

"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Дежага, 68), Треш, Волльшайд, Кнохе, Луиз Густаву, Гилавоги, Дидави (Арнольд, 78), Юнус Малли, Герхардт, Гомес (Осимен, 90).

Предупреждения: Зауэр, 10. Гомес, 36. Дидави, 75.

Удаление: Зауэр ("Айнтрахт"), 82.

Судья: Штилер.

29 мая. Брауншвейг. Стадион Eintracht-Stadion.