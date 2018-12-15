"Вольфсбург" переиграл "Нюрнберг"

"Вольфсбург" обыграл "Нюрнберг" в матче 15-го тура чемпионата Германии. "Волки" продлили беспроигрышную серию до четырех встреч.
Чемпионат Германии
Бундеслига
15-й тур
"Нюрнберг" - "Вольфсбург" - 0:2 (0:0)
Голы: Гинчек, 58 (0:1). Брекало, 90+3 (0:2).
"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Петрак, Райн (Керк, 83), Мисидьян, Зреляк, Перейра (Исхак, 71), Паласиос Мартинес (Эррас, 88).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Герхардт, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Юнус Малли (Брекало, 79), Арнольд, Гинчек, Вегхорст (Штеффен, 87).
Предупреждения: Зреляк, 53. Петрак, 67. Удуокхай, 85.
Судья: Яблонски.
14 декабря. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".
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