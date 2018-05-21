"Вольфсбург" обыграл "Хольштайн" в переходном матче и сохранил место в бундеслиге

"Вольфсбург" на выезде обыграл "Хольштайн" (1:0) в ответном переходном матче за право выступать в бундеслиге.

Единственный мяч на 75-й минуте забил Робин Кнохе. В первом матче "Вольфсбург" победил со счетом 3:1. По итогам двух встреч команде удалось сохранить место в высшем дивизионе.

Из бундеслиги вылетели "Кельн" и "Фрайбург". Вышли в сильнейший дивизион "Фортуна" и "Нюрнберг".

Бундеслига

Переходные матчи

Ответный матч

"Хольштайн" - "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Кнохе, 75.

"Хольштайн": Кронхольм, Ван ден Берг, Херрманн (Пайц, 80), Шмидт, Кинсомби, Кцихос, Мюлинг, Дукш, Вайландт (Янцер, 76), Зейдель, Шиндлер.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Юнус Малли (Камачо, 76), Арнольд, Штеффен, Брекало (Блащиковски, 90+2), Ориги (Димата, 84).

Предупреждения: Удуокхай, 28. Херрманн, 31. Брукс, 89. Пайц, 89. Шиндлер, 90+5.

Судья: Зиберт

21 мая. Киль. Стадион Holstein-Stadion.

Первый матч - 1:3