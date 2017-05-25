"Вольфсбург" обыграл "Айнтрахт" из Брауншвейга в первом стыковом матче

"Вольфсбург" на своем поле одолел брауншвейгский "Айнтрахт" (1:0) в первом стыковом матче за место в первой бундеслиге. Единственный гол с пенальти забил Марио Гомес. Ответная игра состоится 29 мая.
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Первый матч
"Вольфсбург" – "Айнтрахт" Бр – 1:0 (1:0)
Гол: Гомес, 35 – с пенальти.
"Вольфсбург": Кастелс, Треш, Волльшайд, Кнохе, Луиз Густаву, Гилавоги (Арнольд, 72), Дидави (Дежага, 83), Юнус Малли, Герхардт, Гомес, Нтеп Мадиба (Виейринья, 46).
"Айнтрахт": Фейзич, Декарли, Райхель, Зауэр, Вальсвик, Омладич, Хохшайдт, Боланд, Молль (Шонфельд, 60), Нюман (Кумбела, 60. Цук, 72), Эрнандес.
Предупреждения: Райхель, 14. Вальсвик, 34. Зауэр, 43. Гилавоги, 52. Луиз Густаву, 88.
Судья: Штегеманн.
25 мая. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген Арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/