"Вольфсбург" обыграл "Айнтрахт" из Брауншвейга в первом стыковом матче

"Вольфсбург" на своем поле одолел брауншвейгский "Айнтрахт" (1:0) в первом стыковом матче за место в первой бундеслиге. Единственный гол с пенальти забил Марио Гомес. Ответная игра состоится 29 мая.

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Первый матч

"Вольфсбург" – "Айнтрахт" Бр – 1:0 (1:0)

Гол: Гомес, 35 – с пенальти.

"Вольфсбург": Кастелс, Треш, Волльшайд, Кнохе, Луиз Густаву, Гилавоги (Арнольд, 72), Дидави (Дежага, 83), Юнус Малли, Герхардт, Гомес, Нтеп Мадиба (Виейринья, 46).

"Айнтрахт": Фейзич, Декарли, Райхель, Зауэр, Вальсвик, Омладич, Хохшайдт, Боланд, Молль (Шонфельд, 60), Нюман (Кумбела, 60. Цук, 72), Эрнандес.

Предупреждения: Райхель, 14. Вальсвик, 34. Зауэр, 43. Гилавоги, 52. Луиз Густаву, 88.

Судья: Штегеманн.

25 мая. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген Арена".