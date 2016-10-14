"Вольфсбург" нацелился на Депая

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай попал в сферу интересов "Вольфсбурга", утверждает Transfermarkt. По информации источника, 22-летний голландец может перейти в немецкий клуб в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне Депай провел в чемпионате Англии 29 матчей и забил два гола. Также на его счету три мяча в восьми играх Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше английской премьер-лиги принял участие в трех играх, в каждой из них выходя на замену, и в общей сложности провел на поле 12 минут.