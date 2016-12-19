"Вольфсбург" может возглавить тренер из чемпион-лиги

Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер готов покинуть свой пост ради работы с "Вольфсбургом", сообщает Bild. Со своей командой Вагнер идет на четвертом месте в чемпион-лиге и находится в числе претендентов на повышение в премьер-лигу, отставая от лидера на десять очков.

Отмечается, что руководство "Вольфсбурга" заинтересовалось кандидатурой Вагнера. В немецком клубе недовольны работой нынешнего наставника Валерьена Исмаэля, под руководством которого команда опустилась на 15-е место. В 15 турах бундеслиги "Вольфсбург" смог одержать всего три победы.