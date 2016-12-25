Владлен Юрченко: "В "Байере" запретили пользоваться телефонами при входе на стадион"

Полузащитник "Байера" Владлен Юрченко рассказал о системе штрафов в клубе. По его словам, в клубе даже запрещено пользоваться мобильными телефонами на территории стадиона.

- Любая минута опоздания - это штраф, - цитирует footballua.tv Юрченко. - С недавних пор запретили пользоваться телефонами при входе на стадион. Тренер сказал, что штрафовать не будет, но на поле не выпустит. Штрафуют за многие вещи, начиная с опозданий на различные мероприятия и заканчивая тем, что забыл бутсы после тренировки.