16:09 | ФУТБОЛ — Германия

Владлен Юрченко: "В "Байере" запретили пользоваться телефонами при входе на стадион"

0
0
0
1

Полузащитник "Байера" Владлен Юрченко рассказал о системе штрафов в клубе. По его словам, в клубе даже запрещено пользоваться мобильными телефонами на территории стадиона.

- Любая минута опоздания - это штраф, - цитирует footballua.tv Юрченко. - С недавних пор запретили пользоваться телефонами при входе на стадион. Тренер сказал, что штрафовать не будет, но на поле не выпустит. Штрафуют за многие вещи, начиная с опозданий на различные мероприятия и заканчивая тем, что забыл бутсы после тренировки.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/36017--vladlen-jurchenko-budy-jaka-khvilina-zapiznennyace-shtraf/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

руководство нашло способ подзаработать

16:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ