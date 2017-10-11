Владлен Юрченко: "Такое впечатление, что кто-то хочет меня изолировать от футбола"

Полузащитник "Байера" Владлен Юрченко выразил возмущение по поводу отсутствия игровой практики в клубе. По словам игрока, главный тренер леверкузенцев Хайко Херрлих в межсезонье наигрывал его в составе, а затем заявил, что тот не подходит к игровой схеме.

- Херрлих действительно сказал, что за три года я не приблизился к основе, - цитирует "Спорт-Экспресс в Украине" Юрченко. - Но не потому, что Юрченко хуже других, а потому что в "Байере" нет позиции плеймейкера. Судя по трактовке слов тренера в украинской версии, это происходит потому, что он не доволен уровнем моей подготовки. Согласитесь, что это две совершенно разные истории.

- Так в чем же проблема?



- Если б я знал… Ко мне постоянно подходят товарищи по команде, работники клуба и задают тот же самый вопрос, но у меня нет ответа. Такое впечатление, что кто-то поставил задачу изолировать меня от футбола. По-моему, всем понятно, что то, как я буду тренироваться и играть, не имеет никакого значения.



- Пробовали поговорить об этом с Херрлихом?



- В середине сентября подошел к тренеру и спросил напрямую: "В чем моя проблема? Скажите прямо, если я слабее и не нужен вам. Вопросов у меня не будет, я все пойму и буду искать новую команду". В ответ слышу: "Это не так, я на тебя рассчитываю. Я полностью доволен твоей работой и уровнем готовности".

Но через две недели после этого разговора наставник разглядел, что в его тактической схеме нет моей позиции. И это притом, что в течение двух летних месяцев он наигрывал меня в основном составе в других зонах и осыпал комплиментами. Если честно, люди уже смеются...

Недавно подошли немецкие журналисты, и я высказал все, что думаю об этой ситуации совершенно открыто. В конце концов, я долго терпел, а теперь оказалось, что на поле нет для меня позиции.