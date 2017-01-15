15:21 | ФУТБОЛ — Германия

Владелец "Лейпцига" построит арену для хоккейного и баскетбольного клубов Мюнхена

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Владелец клуба "Лейпциг" Дитрих Матешиц возглавит проект по строительству многофункциональной арены в Мюнхене, сообщает Sueddeutsche. Стадион разработан специально для хоккейной и баскетбольной команд Мюнхена.

Инициатором приглашения Матешица в этот проект стал президент футбольной "Баварии" Ули Хенесс, несмотря на конкурирование с "Лейпцигом" в бундеслиге. Открытие арены запланировано на 2019 год, вместимость составит 10 тысяч, а стоимость строительства обойдется в 100 миллионов евро. Отмечается, что Матешиц уже финансировал хоккейный клуб Мюнхена.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Borg-se

стоимость строительства обойдется в 100 миллионов евро ======================================================= "Строительство обойдется в 100 миллионов евро". Или "стоимость строительства составляет 100 миллионов евро".

15:34

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Материалы других СМИ