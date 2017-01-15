Владелец "Лейпцига" построит арену для хоккейного и баскетбольного клубов Мюнхена

Владелец клуба "Лейпциг" Дитрих Матешиц возглавит проект по строительству многофункциональной арены в Мюнхене, сообщает Sueddeutsche. Стадион разработан специально для хоккейной и баскетбольной команд Мюнхена.

Инициатором приглашения Матешица в этот проект стал президент футбольной "Баварии" Ули Хенесс, несмотря на конкурирование с "Лейпцигом" в бундеслиге. Открытие арены запланировано на 2019 год, вместимость составит 10 тысяч, а стоимость строительства обойдется в 100 миллионов евро. Отмечается, что Матешиц уже финансировал хоккейный клуб Мюнхена.