Витсель: "Взволнован начать путешествие в "Боруссии"

Полузащитник Аксель Витсель заявил, что с нетерпением ждет начала сезона в составе дортмундской "Боруссии".

29-летний бельгиец подписал четырехлетний контракт с немецким клубом. Сообщалось, что "Боруссия" заплатит за игрока 20 миллионов евро.

- Взволнован начать новое путешествие, с нетерпением жду начала нового сезона, - написал в своем Твиттере Витсель.

С 2017 года футболист выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Его контракт с китайским клубом был рассчитан до конца декабря 2019 года.