Витсель: "Взволнован начать путешествие в "Боруссии"

Полузащитник Аксель Витсель заявил, что с нетерпением ждет начала сезона в составе дортмундской "Боруссии".
29-летний бельгиец подписал четырехлетний контракт с немецким клубом. Сообщалось, что "Боруссия" заплатит за игрока 20 миллионов евро.
- Взволнован начать новое путешествие, с нетерпением жду начала нового сезона, - написал в своем Твиттере Витсель.
Excited to get started on this new journey, looking forward to the new season 💪🏽🖤💛 @BVB #BVB #AW28 pic.twitter.com/b30EVpD0TG– Axel Witsel (@axelwitsel28) 6 августа 2018 г.
С 2017 года футболист выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Его контракт с китайским клубом был рассчитан до конца декабря 2019 года.