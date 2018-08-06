Витсель согласовал трансфер с "Боруссией". Видео

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель согласовал трансфер с дортмундской "Боруссией. Сегодня он прибыл в расположение немецкого клуба, который проводит сборы в Швейцарии.

29-летний бельгиец подпишет с "Боруссией" 4-летний контракт, сообщается в официальном пресс-релизе немецкого клуба.

- Я очень счастлив и горжусь тем, что скоро смогу сыграть за "Боруссию", - приводятся слова экс-хавбека "Зенита" в этом документе. - Мне не пришлось долго раздумывать над предложением, ведь я считаю этот клуб одним из лучших в Европе.