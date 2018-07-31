Витсель прошел медосмотр в дортмундской "Боруссии"

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель в ближайшее время станет игроком дортмундской "Боруссии", утверждает RTBF. По информации источника, 29-летний бельгиец уже успешно прошел медицинское обследование в немецком клубе.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что китайский клуб заработает на продаже Витселя 20 миллионов евро.

Напомним, контракт игрока с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" рассчитан до конца декабря 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость экс-футболиста "Зенита" составляет 18 миллионов евро.