Витсель - после победы 7:0: "Что за игра! С нетерпением жду субботы!"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель прокомментировал победу над "Нюрнбергом" в матче 5-го тура чемпионата Германии (7:0). Бывший хавбек "Зенита" вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте.
"Что за игра! Фанаты были великолепны! С нетерпением жду субботы!" - написал Витсель в Твиттере.
What a game! 🔥 Fans were amazing 🙏🏽🖤💛 Looking forward to Saturday 😁#BVB #AW28 pic.twitter.com/OWPr5iQVTX– Axel Witsel (@axelwitsel28) 26 сентября 2018 г.
Следующий матч "Боруссия" проведет на выезде против "Байера" 29 сентября.
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