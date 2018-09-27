Витсель - после победы 7:0: "Что за игра! С нетерпением жду субботы!"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель прокомментировал победу над "Нюрнбергом" в матче 5-го тура чемпионата Германии (7:0). Бывший хавбек "Зенита" вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте.

"Что за игра! Фанаты были великолепны! С нетерпением жду субботы!" - написал Витсель в Твиттере.

Следующий матч "Боруссия" проведет на выезде против "Байера" 29 сентября.