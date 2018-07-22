Витсель может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии"

Бывший полузащитник "Зенита", игрок "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель может продолжить карьеру дортмундской "Боруссии", утверждает Bild. По информации источника, "шмели" готовы заплатить за 29-летнего игрока 20 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к Витселю появился у немецкого клуба во время чемпионата мира-2018. На турнире в России хавбек в составе сборной Бельгии провел 6 матчей и помог национальной команде впервые в истории завоевать бронзу турнира.

Витсель выступает за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года. Его контракт с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро.