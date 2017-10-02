Вилли Саньоль: "Бавария" - не самая сильная команда Германии"

Исполняющий обязанности главного тренера "Баварии" Вилли Саньоль после матча с "Гертой" (2:2) остался недоволен игрой команды. Француз дебютировал в должности тренера после того, как бывший наставник Карло Анчелотти покинул команду.

- У нас качественный и опытный состав, - цитирует ESPN Саньоля. - Сегодня на игру были выставлены самые сильные футболисты. Сейчас мы решаем вопрос концентрации и дисциплины. Мы больше не самая сильная команда Германии. Когда команда ведет со счетом 2:0, важно не терять концентрации. В течение десяти минут у нас ее не было.