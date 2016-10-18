Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург", утверждает Bild. По информации источника, именно португальский специалист является главный претендентом на эту должность после увольнения Дитера Хеккинга.

Также отмечается, что несколько недель назад 39-летний экс-наставник "Порту", "Челси" и "Тоттенхэма" начал учить немецкий язык. В частности, на одной из фотографий, размещенных на странице португальца в Instagram видны португальско-немецкий словарь и учебник "Немецкий как иностранный язык".

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год и вместе с питерским клубом выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.