01:51 | ФУТБОЛ — Германия

Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург"

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Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург", утверждает Bild. По информации источника, именно португальский специалист является главный претендентом на эту должность после увольнения Дитера Хеккинга.

Также отмечается, что несколько недель назад 39-летний экс-наставник "Порту", "Челси" и "Тоттенхэма" начал учить немецкий язык. В частности, на одной из фотографий, размещенных на странице португальца в Instagram видны португальско-немецкий словарь и учебник "Немецкий как иностранный язык".

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год и вместе с питерским клубом выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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