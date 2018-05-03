Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую "Боруссию", информирует TMW. Пока стороны ведут переговоры. На данный момент главным тренером немецкого клуба является Петер Штегер, однако по окончании сезона он, вероятно, уйдет.

Виллаш-Боаш находится без работы с тех пор, как ушел из "Шанхай Шанган" в 2017 году. Ранее 40-летний португалец тренировал "Порту", "Челси" и "Тоттенхэм".

Напомним, что после ухода из "Шанхая" Виллаш-Боаш принял участие в ралли-марафоне "Дакар", однако снялся с соревнований после аварии.