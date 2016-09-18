Виктор Скрипник уволен из "Вердера"

Украинец Виктор Скрипник был отправлен в отставку с поста главного тренера "Вердера", сообщает официальный сайт клуба. Бременцы расстались также и с ассистентами специалиста - Торстеном Фрингсом и Флорианом Кофельдтом. Временно руководить командой будет Александр Нури, ранее работавший с молодежкой.

Последние 20 лет Скрипник был связан с "Вердером" - с 1996 по 2004 год он защищал его цвета как игрок, затем 9 лет работал с молодежкой, с 2013 по 2014 год возглавлял дублеров, а в октябре 2014 года возглавил первую команду. В текущем сезоне "Вердер" потерпел три поражения в трех матчах и замыкает турнирную таблицу бундеслиги.