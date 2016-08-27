04:39 | ФУТБОЛ — Германия

Виктор Скрипник: "Хотели порадовать болельщиков после унижения в Кубке Германии, но не вышло"

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Главный тренер "Вердера" Виктор Скрипник отметил, что в матче с "Баварией" (0:6) его подопечные хотели порадовать болельщиков после унизительного поражения в Кубке Германии. По словам Скрипника, они надеялись на другой исход встречи.

 - Хочется поздравить "Баварию" с заслуженной победой, - цитирует офийциальный сайт "Баварии" Скрипника. - Мы надеялись на другой исход. После унижения в Кубке Германии ("Вердер" проиграл "Шпортфройнде", выступающему в третьей лиге Германии со счетом 2:1 - Прим. "СЭ") мы хотели порадовать болельщиков. Не вышло. Думаю, мы были слишком наивны. В итоге все увидели отличную игру "Баварии" и очередной слабый матч в исполнении "Вердера".

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