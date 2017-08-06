Видеоповторы и серия пенальти. Как "Бавария" обыграла "Боруссию"

"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Суперкубок Германии, обыграв дортмундскую "Боруссию". Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем оба гола мюнхенцев были засчитаны после использования системы видеоассистента арбитра (VAR).

В серии послематчевых пенальти вратарь "Баварии" Свен Ульрайх отразил удары Себастьяна Роде и Марка Бартры. Его оппонент Роман Бюрки спас команду после удара Джошуа Киммиха. Таким образом, серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу "Баварии".

Мюнхен взял рекордный Суперкубок