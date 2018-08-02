Видаль тренируется с "Баварией", "Барселона" проявила интерес к игроку

Полузащитник Артуро Видаль, чье имя в последние дни активно связывают с "Интером", может перейти в "Барселону". По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб может приобрести чилийского полузащитника на замену покинувшему команду бралильцу Паулинью.
Ранее СМИ сообщали, что 31-летний полузащитник в шаге от переезда в Милан.
Несмотря на все слухи, футболист продолжает готовиться к новому сезону в расположении "Баварии".
Arturo Vidal traveled with the team to the Training camp in Tegernsee. #FCBayern pic.twitter.com/TKohKIHAk4– Home Bayern (@HomeBayern___) 2 августа 2018 г.