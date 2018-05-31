Видаль не исключил своего ухода из "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль признался, что может поменять команду этим летом. 31-летний чилиец добавил, что ему поступает много предложений от других клубов.

– Я знаю, что являюсь ценным игроком, поскольку умею играть в ключевых матчах, – приводит слова хавбека La Prensa Austral. – Поэтому мне поступает много предложений, когда открывается трансферный рынок. Об этом заботится мой агент. Если я поменяю команду, то это будет к лучшему, ведь мне также придется выступать в Лиге чемпионов и бороться за титулы.

В минувшем сезоне Видаль провел 45 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.