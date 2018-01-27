"Вердер" сыграл вничью с "Гертой"

Матч 20-го тура чемпионата Германии "Вердер" - "Герта" завершился ничейным результатом - 0:0.
"Вердер" занимает 16-е место турнирной таблицы бундеслиги, "Герта" - 11-е.
Чемпионат Германии
Бундеслига
20-й тур
"Вердер" - "Герта" - 0:0
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович (Юханнссон, 88), Баргфреде (Кайнц, 72), Делэйни, М.Эггештайн, Гондорф (Бельфодиль, 80), Крузе.
"Герта": Крафт, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Шельбред, Лустенбергер (Торунарига, 22), Лазаро, Дуда (Леки, 60), Майер, Калу, Зельке (Ибишевич, 67).
Предупреждения: Делэйни, 12. Баргфреде, 15. Зельке, 51. Ибишевич, 90+2. Аугустинссон, 90+4.
Судья: Данкерт.
27 января. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.