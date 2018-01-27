22:23 27 января | Футбол — Германия

"Вердер" сыграл вничью с "Гертой"


Матч 20-го тура чемпионата Германии "Вердер" - "Герта" завершился ничейным результатом - 0:0.

"Вердер" занимает 16-е место турнирной таблицы бундеслиги, "Герта" - 11-е.

Чемпионат Германии

Бундеслига 

20-й тур

"Вердер" - "Герта" - 0:0

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович (Юханнссон, 88), Баргфреде (Кайнц, 72), Делэйни, М.Эггештайн, Гондорф (Бельфодиль, 80), Крузе.

"Герта": Крафт, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Шельбред, Лустенбергер (Торунарига, 22), Лазаро, Дуда (Леки, 60), Майер, Калу, Зельке (Ибишевич, 67).

Предупреждения: Делэйни, 12. Баргфреде, 15. Зельке, 51. Ибишевич, 90+2. Аугустинссон, 90+4.

Судья: Данкерт.

27 января. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.

Вердер - Герта

Турнирная таблица чемпионата Германии

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