"Вердер" сыграл вничью с "Гамбургом" и продлил безвыигрышную серию до 10 матчей

"Гамбург" и "Вердер" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Германии. Бременцы не могут победить в бундеслиге уже 10 матчей подряд - с прошлого сезона.

Чемпионат Германии

Бундеслига

7-й тур

"Гамбург" - "Вердер" - 0:0

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Хант, Экдаль (Уоллас, 74), Юнг, Ито (Холтби, 53), Яничич, Хан, Вуд (Арп, 89).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Бауэр, Баргфреде (Юнузович, 63), Делэйни, Кайнц (М.Эггештайн, 63), Гарсия, Бартельс (Хайрович, 90), Бельфодиль.

Предупреждения: Бауэр, 33. Пападопулос, 68. Гебреселассие, 84. Цеттерер, 90+2.

Судья: Айтекин.