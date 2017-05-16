"Вердер" продлит контракт с главным тренером Нури

"Вердер" договорился о продлении контракта с главным тренером команды Александром Нури, сообщает официальный сайт клуба. На данный момент сроки нового соглашения неизвестны. Напомним, что 37-летний тренер возглавил команду в 2016 году. На данный момент "Вердер" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

– Мы обсуждали это последние недели, – сказал спортивный директор клуба Франк Бауман. – Обсудили продолжение совместной работы на долгое время. Рады подтвердить факт продолжения нашей сотрудничества. Алексу нужно было вытащить клуб из трудной ситуации, и он отлично справился с задачей.